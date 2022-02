Palermo. Arriva al pronto soccorso in ambulanza, muore dopo 3 ore di attesa: Procura apre inchiesta

Arriva al pronto soccorso in ambulanza, resta in attesa di essere visitato, ma dopo tre ore muore. La famiglia presenta denuncia

La vittima è Vito Petrotta, 62enne di Palermo, morto ieri mentre si trovava al pronto soccorso del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo in attesa di essere visitato. L’uomo è arrivato nel nosocomio palermitano in codice giallo a bordo di un’ambulanza, poi è rimasto in attesa di essere chiamato per essere visitato. Purtroppo dopo tre ore in attesa le sue condizioni si sono aggravate e il 62enne è deceduto. La famiglia vuole capire cosa sia successo e se ci sono responsabilità ed ha presentato denuncia ai carabinieri.

La procura ha aperto un’inchiesta ed ha sequestrato le cartelle cliniche. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia.

Dal Policlinico fanno sapere: “Stiamo verificando il percorso del paziente. Dai primi accertamenti risulta che al momento dell’arrivo, tramite 118, presso il nostro pronto soccorso fossero presenti tre casi critici in contemporanea. Il paziente è giunto da noi proveniente da altri pronto soccorso cittadini. Assicuriamo che stiamo verificando eventuali responsabilità che potrebbero interessare più organizzazioni sanitarie e nel contempo rappresentiamo la nostra vicinanza alla famiglia per quanto accaduto”.