Palermo. È morto dopo 5 giorni di agonia Emanuele Magro travolto in via Ernesto Basile da un’auto pirata

Non ce l’ha fatta Emanuele Magro, morto in ospedale dopo cinque giorni dal terribile incidente in cui fu travolto da un’auto, il cui conducente non si è fermato dandosi alla fuga

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 novembre scorso n via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria, a Palermo. Emanuele Magro, autotrasportatore di 33 anni, è morto all’ospedale Civico dopo cinque giorni di agonia. L’uomo quel giorno fu travolto da un’auto e il conducente invece di fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga, lasciandolo gravemente ferito sull’asfalto. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trovato sanguinante e con diversi trami, lo hanno quindi trasportato in codice rosso al Civico, dove è stato stato ricoverato in terapia intensiva, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale che indagano sull’incidente, sono a caccia del pirata della strada e stanno passando al setaccio tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’automobilista che rischia un’incriminazione per omicidio stradale.

Emanuele Magro era il terzo di quattro figli ed era cresciuto con il padre, due sorelle e un fratello, perché la mamma li aveva lasciati prematuramente, quando era ancora molto piccolo.