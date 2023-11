Tragico scontro frontale tra un’auto e un minivan: cinque morti tra cui 4 militari dell’Esercito

Un terribile incidente stradale si è verificato Puglia, il bilancio della scontro tra un’auto e un minivan è di 5 morti: Terribile la scena trovata dai soccorritori

È accaduto nella prima serata di ieri lunedì 27 novembre sulla statale 100 Taranto-Bari, a circa mezzo chilometro di distanza dallo svincolo per Mottola. Cinque le vittime tra cui quattro militari dell’Esercito. Tre, i graduati aiutanti: Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, che sono morti sul colpo, a cui si sono aggiunti un collega e il conducente del minivan di 68 anni, entrambi rimasti gravemente feriti e morti in ospedale. Secondo quanto ricostruito, due mezzi, una Fiat Multipla e un minivan, per cause in corsi di accertamento, quasi all’altezza dell’imbocco di una galleria, in un tratto rettilineo si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118,che si sono trovati davanti alla terribile scena di corpi sbalzati sull’asfalto e incastrati tra le lamiere. Per tre di loro morti sul colpo, i sanitari hanno potuto fare nulla, mentre hanno soccorso l’altro militare e il conducente del minivan che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A causa delle gravi ferite riportate, il militare è morto poco dopo l’arrivo, mentre il 68enne all’alba di questa mattina. I rilievi per ricostruire le cause e la dinamica esatte dell’incidente, sono stati eseguiti dai carabinieri