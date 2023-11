Al Via il secondo accordo di tregua Israele-Hamas: oggi primo scambio di 10 ostaggi con 30 prigionieri

Completati gli scambi dell’accordo: Hamas ha liberato 51 ostaggi e Israele ha rilasciato 150 detenuti palestinesi dalle sue carceri. Oggi nuovo scambio in base al secondo accordo

Liberi 33 detenuti palestinesi, donne e minori: il più giovane ha 14 anni L’autorità carceraria israeliana ha dichiarato, che durante la notte 33 detenuti palestinesi sono stati liberati secondo i termini dell’accordo di tregua, portando a 150 il numero di prigionieri liberati dopo la scadenza iniziale della tregua di quattro giorni, che è stata rinnovata di altri due giorni. In cambio Hamas ha rilasciato 51 ostaggi israeliani, Lo ha riferito l’Autorità carceraria israeliana, secondo cui i 33 erano detenuti in diversi penitenziari. Il più giovane dei detenuti ha 14 anni. .

Per dare il via al secondo accordo che prevede altri due giorni di tregua con il rilascio di altri 20 ostaggi di Hamas in cambio di 60 detenuti palestinesi, Israele ha ricevutola lista dei 10 ostaggi che Hamas libererà oggi. Lo scrive il sito di Haaretz precisando che le famiglie sono state avvertite.

La tregua sta tenendo grazie allo sforzo congiunto di Quatar e Stati Uniti, ma sulla pace c’è l’ombra del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intenzionato a ricominciare la guerra e a governare la Striscia di Gaza, con la frema opposizione del mondo araba, ma sopratutto del presidente americano Joe Biden.