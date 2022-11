Palermo. Tra gli invitati in un battesimo scoppia una maxirissa con urla e botte: feriti papà e nonno della neonata

Una giornata di festa si è trasformata in un incubo: durante un battesimo tra gli inviatati è scoppiata una rissa

E’ accaduto domenica 20 novembre 2022,in un ristorante del quartiere Borgo vecchio, a Palermo. Il battesimo di una neonata iniziato festosamente è finito nel peggiore dei modi. Secondo quanto ricostruito, dopo la cerimonia religiosa, gli invitati si sono trasferiti al ristorante come da prassi, ma quando la festa stava giungendo al termine e gli invitati erano in procinto di andarsene, qualcosa, forse una parola di troppo o un apprezzamento non gradito, ha fatto scattare la miccia che ha innescato la rissa. In un primo momento il diverbio si è limitato alle urla e alle minacce, poi però forse complice anche l’alcol consumato nell’evento, dalle parole si è passati alle mani e la rissa in cui sono rimasti coinvolti anche il padre e il nonno della piccola, ha avuto il suo epilogo.

Il gestore per calmare i contendenti ha chiamato le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno medicato alcuni dei presenti tra cui il padre e il nonno della festeggiata.