Partanna (TP). Si schianta con l’auto contro un albero di ulivo: perde la vita una giovane di 27 anni

Un incidente mortale si è verificato nella valle del Belice: una giovane donna è morta dopo un schianto contro un albero

È accaduto nelle serata di ieri sulla strada tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. La vittima è la 27enne Francesca Cuttone di Partanna, laureata in Scienze economiche, che faceva la contabile in uno studio di Castelvetrano.

Secondo una prima ricostruzione la 27enne era alla guida di una Fiat 500 grigia e viaggiava in direzione Marinella di Selinunte, quando, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’arco Trentasalme, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero di ulivo, per poi ribaltarsi. A seguito del violentissimo impatto la giovane è deceduta.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, oltre a Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno eseguito i rilievi sulla dinamica dell’incidente e pare che sulla sede stradale siano stati trovati i segni della traiettoria della macchina che dalla corsia di destra si è spostata verso sinistra finendo nel fondo agricolo.

Francesca Cuttone che era figlia di Giovanni Cuttone, ex Sindaco di Partanna, si sarebbe dovuta sposare quest’anno, ma a causa del Covid-19, aveva deciso di spostare la data delle nozze al 2021.