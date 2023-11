Paternò (CT). Scontro tra Suv e scooter: ragazzo 17enne muore poco dopo l’arrivo in ospedale

Un ragazzo di appena 17 anni è morto a causa di un incidente, nonostante l’immediato trasporto in ospedale con l’elisoccorso

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 15 novembre sulla strada provinciale 58 nei pressi della zona di contrada Tre Fontane a Paternò, in provincia di Catania. La vittima è Riccardo Gorgone, un ragazzo di appena diciassette anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida del suo scooter, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un suv Dacia Duster. Nel violentissimo impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente sull’asfalto.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma a causa delle condizioni delle gravi giovane hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito all’ospedale Canizzaro di Catania, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. I rilievi per ricostruire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre gli agenti della polizia municipale hanno gestito la viabilità.