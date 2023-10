Pechino: la Cina sostiene la presidenza della Russia per i BRICS nel 2024

Il Ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi ha osservato che gli Stati membri dei BRICS dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento del consenso internazionale, proteggendo congiuntamente i diritti dei paesi in via di sviluppo

Presidenza di turno? Sì, ma benvoluta e sostenuta. La Cina sostiene la Russia alla presidenza di turno dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) nel 2024. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante i colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov: “La Cina sostiene le attività della Russia, che presiederà i BRICS il prossimo anno in conformità con il principio di rotazione”.

Per Wang Yi, Pechino e Mosca dovrebbero promuovere sforzi congiunti per questa integrazione per diventare un’importante piattaforma per la cooperazione tra i paesi del Sud del mondo, aggiungendo che gli Stati membri BRICS dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento del consenso internazionale, proteggendo congiuntamente i diritti dei paesi in via di sviluppo. Il 2024 sarà inoltre un anno importante per i BRICS che dopo il suo vertice in Sud Africa ad agosto scorso vedrà il prossimo anno l’adesione di Argentina, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia.