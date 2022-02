Perde il controllo della moto in galleria sulla A20 Messina – Palermo: muore un centauro 58enne

Un tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla A20: un 58enne perde il controllo della moto e si schianta sull’asfalto

È accaduto intorno alle 18,30 di ieri sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’interno della galleria “Cipolla”, a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo. La vittima è Letterio Mortelliti, 58enne lavoratore del settore edilizio dipendente del Cas, originario di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Lascia la moglie e due figli.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo era alla guida della sua moto BMW di grossa cilindrata, di ritorno da una delle tradizionali uscite domenicali sui Nebrodi, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sul selciato. Ad accorgersi della tragedia sono stati alcuni automobilisti che sopraggiungevano, che hanno dato l’allarme.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma purtroppo nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello.