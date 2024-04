Mosca intensifica gli attacchi su tutta l’Ucraina: tutti gli ultimi aggiornamenti

L’esercito russo sta intensificando gli attacchi su tutto il fronte di guerra, Chasiv Yar e Kharkiv le zone più calde

Le forze armate russe hanno attaccato la stazione ferroviaria di Balakleya, nel distretto di Izyum, nella regione di Kharkiv mentre il personale delle forze armate ucraine scendeva da un treno. Lo ha riferito alla Ria Novosti il ​​responsabile della metropolitana di Nikolaiv, Sergei Lebedev. ”L’attacco è stato sferrato ieri alle 16,40 alla stazione ferroviaria di Balakleya – ha aggiunto il funzionario – quando è arrivato un treno con personale militare ucraino. Non si sa quanti morti e feriti ci siano, sono arrivate tante ambulanze, tutto era transennato”.

Aerei da guerra Su-25 delle forze russe hanno distrutto alcune roccheforti delle truppe ucraine

Lo afferma il ministero russo della Difesa, citato dalla Tass. “Gli equipaggi dell’aviazione d’attacco degli aerei Su-25 hanno effettuato un attacco con missili aerei non guidati contro roccheforti e uomini nemici nella zona di responsabilità del gruppo di forze del Centro. Secondo i rapporti dell’artigliere dell’aereo di punta, tutti questi obiettivi sono stati colpiti con successo”, afferma il dicastero.

Filorussi: “Kiev si ritira da una roccaforte chiave nel Donetsk”

Le autorità dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk (Dpr) hanno reso noto oggi che le forze di Kiev si sono ritirate da un’area fortificata chiave dell’insediamento di Krasnogorovka, nell’Ucraina orientale. Lo riporta la Tass. “A Krasnogorovka i gruppi armati ucraini hanno dovuto ritirarsi dalle loro posizioni in una delle più grandi e più importanti aree fortificate in seguito alla pressione delle nostre Forze di difesa aerospaziale e della nostra artiglieria pesante”, ha affermato il vice del leader della Dpr, Igor Kimakovsky.

Questa mattina bombe russe nel Kherson, ferito un civile

Un civile è rimasto ferito questa mattina durante un attacco russo nel villaggio di Veletenske, nella regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha reso noto l’Amministrazione regionale, come riporta Ukrinform. “Al mattino, le truppe russe hanno attaccato il villaggio di Veletenske. È rimasto ferito un uomo di 34 anni che si trovava nella sua casa al momento dell’attacco”, si legge in un comunicato. Nella giornata di ieri le truppe russe hanno bombardato 21 insediamenti nella regione di Kherson, ferendo sei persone.

L’esercito russo in forcing su Chasiv Yar per sfondare le difese Kiev a est

La cattura di Chasiv Yar, nel Donetsk (est), consentirebbe alle truppe russe di lanciare ulteriori operazioni offensive contro le città che formano un’importante cintura di difesa dell’Ucraina in questa regione orientale del Paese: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) sul suo sito. Le forze russe si trovano adesso alla periferia orientale di Chasiv Yar e dal mese scorso hanno intensificato gli sforzi per conquistare la città, si legge nel rapporto del centro studi statunitense. Lo sforzo offensivo per la conquista della città, secondo gli esperti del think tank, offre alle forze russe le prospettive più immediate per fare progressi operativamente significativi, di fatto per sfondare le difese ucraine nella regione di Donetsk.

L‘Isw sottolinea che forze russe potrebbero conquistare a breve Chasiv Yar, anche se in tempi non rapidi. Lunedì scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva detto che Mosca punta a occupare la città entro il 9 maggio, giorno in cui i russi celebrano la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale.