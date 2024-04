Guerra ucraina. Gli artiglieri russi usano munzioni americani per gli obici 2S7: “Forniti dall’Iran, risalgono agli anni ’70”

Proiettili americani da 203 mm dell’obice semovente M110 sembrano essere in servizio con gli artiglieri russi stando alle prove fotografiche pubblicate da alcuni canali telegram filo-russi

Le munizioni “americane” per obici russi? Sì, il semovente USA M110 ha lo stesso calibro del russo 2S7 “Pion” (Malka) e quindi le munizioni sono intercambiabili ed utilizzabili su entrambi i modelli. A riportare il fatto che munzioni made in USA fossero usate dalle forze russe sono stati alcuni canali telegram filo-russi, portando anche prove fotografiche.

Inizialmente, si presumeva che questi proiettili da 203 mm fossero finite nelle mani delle forze armate russe dopo la conquista di vari arsenali delle forze armate ucraine, che essendo supportate dagli Stati Uniti hanno ricevuto proiettili per le “Peonie” ex sovietiche in mano a Kiev. Tuttavia molti analisti russi hanno sottolineato l’alta probabilità che molti di questi proiettili siano stati forniti alla Russia dall’Iran, che a sua volta veniva rifornita dagli Stati Uniti a partire dagli anni ’70, quando i due paesi erano amici. Pare che tali proiettili americani abbiano anche una denominazione specifica: sulle munizioni appare la scritta in cirillico “Prodotto 203”, la loro comparsa sul lato russo dei campi di battagli ucraini risalirebbe al 2023.