Ucraina. Esercito russo a Kharkiv bombarda soldati di Kiev in arrivo in treno: non si sa quanti morti e feriti ci siano

Le forze armate russe hanno attaccato la stazione ferroviaria di Balakleya, nel distretto di Izyum, nella regione di Kharkiv mentre il personale delle forze armate ucraine scendeva da un treno Lo ha referito alla Ria Novosti il responsabile della metropolitana di Nikolaiv, Sergei Lebedev. “L’attacco è stato sferrato ieri alle 16,40 alla stazione ferroviaria di Balakleya – ha aggiunto il funzionario – quando è arrivato un treno con personale militare ucraino. Non si sa quanti morti e feriti ci siano, sono arrivate tante ambulanze, tutto era transennato”. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/