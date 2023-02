Pietraperzia (EN).  Litiga con la suocera sessantenne e la uccide con un’arma da taglio: 32enne arrestata

Forse una banale lite alla base dell’assassinio di una sessantenne uccisa con un’arma da taglio dalla nuora che è stata arrestata

Il delitto è stato commesso nella giornata di ieri, a Pietraperzia, in provincia di Enna. La vittima è Margherita Margani, di 62 anni, uccisa dalla nuora Laura Di Dio di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione la presunta assassina sarebbe andata a casa della suocera, con la quale vi sarebbero stati frequenti litigi per prendere un caffè, ma una volta entrata, l’avrebbe aggredita in cucina con un’arma da taglio, un coltello o un paio di forbici e con un fendente le avrebbe reciso la gola.

La presunta assassina, sposata con un uomo che lavora in un’agenzia di pompe funebri, che soffrirebbe di depressione, è stata già fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, dalla quali sarebbe emerso che la 32enne dopo avere ucciso la suocera, si sarebbe seduta a cavalcioni sul cadavere e avrebbe fumato una sigaretta come se nulla fosse. Sul luogo dell’omicidio per coordinare le indagini è arrivato il Pm della Procura di Enna Michele Benintende.