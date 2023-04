Poliziotto colto da malore improvviso muore in Questura davanti ai colleghi: lascia la moglie e due figli

Un malore improvviso mentre è in Questura. Poliziotto muore davanti ai colleghi: “Tommaso era un agente buono e rigoroso”

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 aprile, all’interno degli uffici della Questura di Lecce. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Tommaso Culiersi, 58 anni, di Racale, in provincia di Lecce, che prestava servizio presso la Sezione volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel capoluogo pugliese. Lascia la moglie e due figli.

L’agente ieri era regolarmente in servizio nel suo ufficio e quasi alla fine del suo turno, mentre stava stilando una relazione, è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato a terra davanti i colleghi che immediatamente hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno provato in tutti i modi di rianimare il 58enne, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono state avviate delle indagini da parte dalla Procura di Lecce per accertare le cause del decesso. Al momento la salma del 58enne, è trattenuta presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dolore e disperazione tra i colleghi che lo ricordano come “Un poliziotto rigoroso e una persona buona”.