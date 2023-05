Presidente iraniano Raisi incontra presidente siriano al Assad a Damasco: firmata cooperazione a lungo termine

Raisi ad Assad: “pronti ad aiutare nella ricostruzione”, il Presidente iraniano torna in Siria, prima visita 13 anni dallo scoppio della guerra

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi in visita ufficiale in Siria con un’ampia delegazione, tra cui il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian, il ministro della Difesa Mohammad-Reza Ashtiani e il ministro del petrolio Javad Owji. Il presidente è arrivato ieri per la prima visita di un capo di Stato della Repubblica islamica in Siria dal 2011, data di inizio della guerra siriana.

Importante sottolineare che la visita di Raisi in Siria si svolge nel mezzo dell’ennesima escalation del conflitto arabo-israeliano. Solo martedì scorso, aerei da guerra israeliani hanno attaccato le postazioni dell’esercito siriano vicino ad Aleppo.

La visita si è concentrata sulla cooperazione commerciale ed economica: il presidente siriano Bashar al Assad e l’omologo iraniano Ebrahim Raisi hanno firmato un memorandum di partnership strategica a lungo termine tra i due paesi – il documento prevede un piano ventennale per la cooperazione commerciale ed economica -, oltre a siglare vari accordi per l’istituzione di zone di libero scambio, lo sviluppo del trasporto ferroviario e del servizio aereo. I due Paesi attueranno anche progetti congiunti su petrolio e gas.

Assad ha salutato con favore i negoziati, dichiarando che: “la Siria e l’Iran costruiscono le loro relazioni sulla base di approcci comuni ai problemi regionali e internazionali” e che “la nostra partnership ha superato la prova del tempo”. Il leader siriano ha infatti ricordato che “la Siria si è schierata dalla parte dell’Iran durante la guerra Iran-Iraq del 1980-1988, proprio come l’Iran ha sostenuto il popolo siriano negli ultimi 12 anni nella sua lotta contro i gruppi terroristici”.

Da parte sua Raisi si detto pronto a fornire alla Siria assistenza dal punto di vista tecnico e ingegneristico per la ricostruzione del Paese.