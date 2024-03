Primarie Usa 2024: Trump e Biden vincono con larghi margini le primarie in 5 Stati

Tutto come ampiamente previsto, i due contendenti alla poltrona presidenziale per i prossimi 4 anni, vincono senza colpo ferire in Florida, Ohio, Illinois, Kansas e Arizona



Sia Joe Biden che Donald Trump, hanno ormai conquistato i delegati necessari per le nomination per le elezioni presidenziali del 5 novembre e le vittorie ieri alle primarie del partito in altri cinque Stati: Florida, Ohio, Illinois, Kansas e Arizona erano ampiamente prevedibili.

Secondo le proiezioni di Fox, NBC e CBS entrambi i candidati hanno vinto facilmente alle rispettive primarie, Biden con circa l’89% e Trump con il 76%. I dati di Trump in Arizona, stato chiave con un importante voto ispanico, mostrano pero’ qualche debolezza del candidato repubblicano virtuale, dal momento che l’ex ambasciatrice all’ONU Nikki Haley ha ottenuto circa il 20% dei voti, nonostante si fosse ritirata dalla corsa. Biden ha ottenuto tra l’87 e il 90% delle preferenze, ma in Kansas il voto “non impegnato” o di protesta, che mira a inviare delegati dissidenti alla convention del partito, ha superato il 10%, e in Ohio il suo avversario Dean Phillips ha raccolto il 13% dei voti. Il voto di protesta, seppure residuo, si è visto nelle primarie di altri stati del Midwest, riflettendo il malcontento nei confronti della politica del presidente nei confronti del conflitto a Gaza.