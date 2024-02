Putin: “Per la Russia l’ Ucraina è una questione di vita o di morte”

“E’ importante far capire sia a i russi che all’Occidente quanto significato attribuisce la Russia a “tutto ciò che accade in direzione ucraina”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nell’intervista con il giornalista statunitense Tucker Carlson, specificando che la situazione in Ucraina è una questione di vita o di morte per la Russia, mentre all’Occidente non importa così tanto.

Putin ha voluto sottolineare questo concetto in un’intervista al giornalista della Compagnia televisiva e radiofonica panrussa Pavel Zarubin. Il presidente ha detto che è importante far capire ai russi e all’Occidente quanto significato attribuisce la Russia a “tutto ciò che accade in direzione ucraina”. Lo scrive la TASS

“Per loro (Occidente n.d.r.) si tratta di migliorare la loro posizione tattica, ma per noi si tratta del nostro destino, una questione di vita o di morte. Volevo che le persone che ascolteranno questa [intervista con Carlson] se ne rendessero conto. Non sta a me giudicare se ha colto nel segno o meno”, ha detto Putin.

L’intervista con Carlson è stata pubblicata nella notte del 9 febbraio. Una parte significativa della conversazione di due ore è stata dedicata al conflitto ucraino e alle relazioni della Russia con gli Stati Uniti, la NATO e l’Occidente nel suo complesso. Il giornalista aveva precedentemente affermato di aver tentato di condurre un’intervista con il leader russo l’anno scorso, ma che gli era stato impedito dal governo degli Stati Uniti.