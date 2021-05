Ragusa. Il Gruppo RISAN chiude il 2020/2021 con un +64% di visualizzazioni, Bracchitta: “grazie a tutti”

Il Gruppo RISAN chiude in bellezza il 2020/2021, con un +64% di visualizzazioni del precedente anno

“Come ogni anno, il Gruppo Ragusa italia Sicilia All News, cresce sempre di piu in iscritti e visualizzazioni” afferma soddisfatto Salvo Bracchitta, creatore e ideatore del gruppo. Ecco alcuni dei The best piu visti seguiti: San Giovanni Battista, Fam Ragusa. Anche risan cultura, ha ottenuto il 27% di share. I post sul #covid19 hanno ottenuto 48% di visualizzazione.

Risan, ha avuto una media di 216.000 visualizzazioni a settimana. Un grazie alle testate giornalistiche, che si sono iscritte al gruppo. Infatti sono presenti un 12% in piu rispetto al 2020/2021. RISAN, ormai è visibile in tutti i gruppi e pagine nel territorio siciliano, con un più 16%. E da tempo con copertura tra il 33% e il 41% è presente anche nel nord italia. All’estero il gruppo è presente in 5 nazioni con copertura di 210.000 membri in totale.



Il gruppo “Ragusa Italia Sicilia All News” vi augura buona estate e vi invita ha vedere prossimamente la seconda edizione di risan verde e risan cultura dedicata alla diocesi di Siracusa e Caltanissetta, ecc.

Il nuovo anno partita il 19 agosto, la programmazione 2021/2022 parte per la festa dedicata a San Giovanni Battista.

Dal 6 settembre:

“Speciale giro di Sicilia 2021”. In occasione della 2da edizione del giro di Sicilia, risan trasmette le immagini del 2019.

Si parla di presepi viventi della provincia di Ragusa e Siracusa. Immancabili Risan Cultura, con la diocesi di Noto e Ragusa. Altre cose man mano li vedrete! Arrivederci a presto!!!!!!!!!!