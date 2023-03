Russia. Shoigu visita fabbrica munizioni: “Produzione alcuni tipi aumenterà di 7-8 volte entro fine 2023”

Mosca si prepara all’entrata definitiva nell’economia di guerra: Shoigu in visita ad un impianto del settore industriale militare a Chelyabinsk e Kirov

Mosca si prepara all’economia di guerra su larga scala. Mentre sul piano puramente economico nel 2022 Mosca ha dominato la classifica delle nazioni nel mondo col maggior surplus commerciale, attestandosi seconda solo dietro la l’alleata Pechino, dal punto di vista produttivo-militare è evidente che si stiano facendo programmi per un riarmo a lungo termine, probabilmente in previsione di conflitti futuri e non solo quello ucraino.



Il ministro della Difesa Shoigu è stato oggi in visita a una delle fabbriche di munizioni del complesso militare-industriale nelle regioni di Chelyabinsk e Kirov. Per lui una sola parola d’ordine ai manager del complesso militare-industriale: aumentare la produzione.

Il ministro della Difesa della Federazione Russa ha ispezionato la capacità produttiva delle imprese coinvolte nella produzione automatizzata di artiglieria, carri armati, proiettili di mortaio di vari calibri e missili aerei non guidati per l’operazione militare speciale in Ucraina.

Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, i manager partner della Difesa hanno riferito a Shoigu su progetti attuati dalle loro imprese per modernizzare ed espandere la capacità produttiva e aumentare la produttività: secondo le stime, l’attuazione di questi progetti ha già consentito alle imprese di aumentare più volte la produzione di munizioni per soddisfare le esigenze delle truppe russe, ed entro la fine di quest’anno la produzione di alcuni tipi di prodotti aumenterà di 7-8 volte.

Dopo l’ispezione, Shoigu ha tenuto riunioni di lavoro con i vertici delle imprese, i rappresentanti degli organi amministrativi militari e rappresentanti del ministero dell’Industria e del commercio della Federazione Russa, durante le quali ha chiesto di aumentare ulteriormente la produzione dell’intera gamma di prodotti fabbricati in conformità con i programmi di difesa dello stato.