Salute & Benessere. Studio rivela: vaccini Covid creano danni cuore nelle prime 48 ore

I vaccini Covid creano danni al cuore nelle prime 48 ore di somministrazione: lo sostiene un nuovo Studio

Una nuova ricerca pubblicata dal “British Pharmacological Society | Journals” condotta in Germania, eseguita osservando cellule cardiache umane e di ratto, mostra che entro 48 ore dalla inoculazione, i vaccini mRNA Covid-19 formano proteine ​​​​spike all’interno del cuore. Secondo questo studio le proteine ​​​​spike, prodotte dalle istruzioni dell’mRNA all’interno dei vaccini, sono state rilevate nelle cellule cardiache. Sebbene sia il vaccino Pfizer che quello Moderna abbiano causato anomalie cellulari, i due hanno indotto anomalie diverse.

Studio pubblicato immediatamente per stimolare ricerca

“I risultati supportano sia la diagnosi che il trattamento degli eventi cardiaci successivi alla vaccinazione COVID basata su mRNA”, hanno scritto gli autori, aggiungendo che i risultati possono spiegare i sintomi cardiaci persistenti tra i pazienti con long Covid. L’articolo è un documento di comunicazione rapida, il che significa che è un articolo scientifico pubblicato più rapidamente di un articolo di ricerca standard. Gli scienziati tendono a utilizzare questo formato quando hanno risultati che devono essere condivisi immediatamente con la comunità accademica.

Gli autori dell’articolo hanno introdotto le vaccinazioni a base di mRNA in colture cellulari ottenute da cellule di ratto e cuore umano.

I vaccini Moderna e Pfizer hanno ciascuno dosi diverse di mRNA, con Moderna che ha una dose maggiore di 100 microgrammi rispetto ai 30 microgrammi di Pfizer. Pertanto, i ricercatori hanno somministrato 100 microgrammi di mRNA ad entrambi i gruppi. Nelle successive 48 ore, i ricercatori hanno rilevato proteine ​​​​spike in entrambe le colture cellulari e hanno notato anomalie nelle contrazioni cardiache. I ricercatori hanno registrato le contrazioni cardiache in un video supplementare, confrontando le contrazioni normali in una cellula cardiaca di ratto non vaccinata (1A) con cellule vaccinate.

Le cellule vaccinate con Pfizer hanno mostrato contrazioni più forti e sostenute (1B) a causa dell’aumentata attività della proteina chinasi A (PKA). I livelli di PKA sono collegati alle prestazioni cardiache; più alto è il livello PKA, più forti sono le contrazioni cardiache. Le cellule vaccinate con Moderna hanno sviluppato contrazioni cardiache irregolari e hanno interrotto la regolazione del calcio. Gli autori hanno attribuito il cambiamento nell’attività cellulare a disturbi nei recettori RyR2. Questi recettori svolgono un ruolo chiave nel coordinare le contrazioni cardiache utilizzando il calcio. Le proteine ​​Spike sono state rilevate anche entro 48 ore nella coltura cellulare di cellule umane.

Il cuore diventa “anormale”

Gli autori hanno concluso che a livello cellulare, gli effetti dei vaccini Covid-19 sembravano essere più in linea con la cardiomiopatia che con la miocardite. La cardiomiopatia è una condizione in cui i muscoli cardiaci diventano anormali sia strutturalmente che funzionalmente in assenza di altre malattie cardiache. Ciò differisce dalla miocardite e dalla pericardite, che si verificano quando i muscoli cardiaci si infiammano e si danneggiano.

Vaccino Covid in potenziale collegamento con arresto cardiaco

Mentre lo studio indicava anomalie soprattutto nelle cellule animali, i risultati suggeriscono fortemente la cardiotossicità del vaccino.

“Gli attuali dati preclinici sulla sicurezza cardiaca indicano la necessità di una rivalutazione del rapporto rischio-beneficio dei vaccini SARS-Cov-2 basati su RNA, data l’indicazione della loro cardiotossicità”, hanno scritto gli autori. Le anomalie cardiache presenti nelle cellule, probabilmente causate dall’interruzione di RyR2 e dall’aumento dei livelli di proteina PKA, “sono fattori di rischio per morte cardiaca improvvisa, tachiaritmie ventricolari e disfunzione contrattile”, hanno aggiunto.

Rischi durante attività fisica o di notte

“È molto preoccupante”, soprattutto perché le interruzioni del recettore RyR2 sono direttamente collegate alla morte cardiaca improvvisa, ha detto il dottor McCullough. “Lo schema che stiamo vedendo è che le persone prendono il vaccino e muoiono durante l’esercizio fisico, oppure muoiono tra le 3 e le 6 del mattino, ancora una volta, quando c’è un’ondata di catecolamine o stress nel corpo”.

Altri studi sulla cardiotossicità del vaccino Covid

L’articolo è uno dei tanti che hanno messo in luce gli effetti cardiotossici dei vaccini a mRNA. Uno studio giapponese pubblicato a settembre ha esaminato le scansioni PET di 1.000 persone che necessitavano di imaging medico per un motivo non correlato alla miocardite. Gli autori hanno confrontato 303 persone non vaccinate con 700 vaccinate asintomatiche. Nel complesso, le persone vaccinate hanno notato un cambiamento nel metabolismo, suggerendo una funzione cardiaca anormale. In genere, le cellule del muscolo cardiaco fanno affidamento sul grasso come combustibile, ma i cuori delle persone vaccinate hanno mostrato una dipendenza più sostanziale dal 18 fluorodeossiglucosio, un tipo di glucosio. L’uso di 18 fluorodesossiglucosio è legato al basso livello di ossigeno nel sangue. Uno studio di Harvard pubblicato da npj Vaccines ha trovato anche l’mRNA del COVID-19 nel cuore di persone morte entro 30 giorni dall’assunzione del vaccino COVID-19.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.