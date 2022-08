Sbatte sul guard rail, l’auto si spegne al centro carreggiata e un suv la travolge: 23enne muore sul colpo

Impatta contro il guard rail della corsia di sorpasso e l’auto si spegne al centro carreggiata: un suv la travolge e muore sul colpo



È morta così Alessia Grimaldi, 23enne di Castel San Pietro Terme (Bologna). La tragedia è accaduta intorno alle 19 di sabato 27 agosto, sull’autostrada Adriatica A14, nel tratto bolognese tra i caselli di San Lazzaro di Savena e di Castel San Pietro Terme.

Alessia Grimaldi, era alla guida di una Fiat 500 e doveva raggiungere Milano Marittima per trascorrere il weekend con gli amici, quando, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guard rail della corsia di sorpasso. L’auto dopo l’impatto si è spenta in mezzo alla carreggiata e la ragazza in preda al panico ha telefonato al suo fidanzato per chiedere suggerimenti su come far ripartire la vettura o uscire dall’abitacolo consapevole dei rischi che stava correndo, ma proprio mentre parlava, è sopraggiunto un suv con a bordo pare due pensionati, che l’ha centrata in pieno. Nel terribile impatto Alessia Grimaldi è morta sul colpo, mentre il conducente del suv, in stato di choc e rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.



Il fidanzato al telefono avrebbe sentito lo schianto in diretta e si è messo in strada con suo padre per raggiungerla, ma ancora prima di arrivare ha appreso la notizia che la 23enne non ce l’aveva fatta.

A ricostrurire la drammatica sequenza è stata la stessa famiglia: “Nostra figlia stava andando a Milano Marittima, per raggiungere degli amici, Quando per cause che non conosciamo, è andata a sbattere contro il guard rail della corsia di sorpasso. La macchina nell’urto si è spenta e nostra figlia non è riuscita a riavviare il motore per potersi spostare da quella corsia. Allora ha chiamato subito il fidanzato per dirgli quanto stava accadendo e il ragazzo le ha detto di uscire immediatamente dalla macchina. Ma non è riuscita a farlo perché è sopraggiunta un’automobile che l’ha tamponata violentemente. Nell’impatto nostra figlia è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Tutto è accaduto in pochi attimi”.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata eseguita dagli agenti della polizia stradale, coordinati dalla procura di Bologna che ha aperto un’inchiesta.