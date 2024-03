Scholz, i Taurus all’Ucraina sono completamente fuori discussione: “Il cancelliere sono io”

Scholz ha ribadito il suo “no” alla consegna dei missili da crociera Taurus all’Ucraina, nonostante le molte critiche anche da parte della sua stessa coalizione. “Io sono il cancelliere, ed è per questo che è così“

Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz in una sessione di domande e risposte presso un centro scolastico professionale a Sindelfingen, nel Baden-Württemberg, come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung. Scholz ha descritto la disputa politica interna sui Taurus come uno “strano dibattito sui singoli sistemi d’arma”.

Il cancelliere ha ripetuto il suo punto di vista, secondo cui “non è il caso di fornire un sistema d’arma che ha una portata molto ampia e non pensare a come questo sistema deve essere controllato”. Per Scholz il controllo dei Taurus è possibile solo “se sono coinvolti i soldati tedeschi” e “questo è completamente fuori discussione. Ho fatto questa affermazione molto chiaramente. Io sono il cancelliere ed è per questo che è così”.