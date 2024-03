“L’unica possibilità al mondo per un accordo di pace (tra Ucraina e Russia) relativamente rapido è un cambiamento politico negli Stati Uniti, e questo è legato a chi sarà il presidente”

Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán aggiungendo: “Noi in Ungheria scommettiamo sul ritorno del presidente Trump”. Come riferisce il Guardian, Orban venerdì prossimo si recherà in Florida dove incontrerà l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.