L’ambasciatore tedesco questa mattina si è recato a l ministero degli Esteri russo per fornire chiarimenti in merito alle intercettazione tra alti ufficiali tedeschi, sulla possibilità di fornire al regime di Kiev missili da crociera a lungo raggio Taurus

“Il 4 marzo, in una nota, il ministero degli Esteri russo ha chiesto all’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania, Alexander Graf Lambsdorff, di fornire chiarimenti in merito alla discussione, avvenuta in una conversazione tra alti ufficiali tedeschi, sulla possibilità di fornire al regime di Kiev missili da crociera a lungo raggio Taurus e di fornire alle forze armate ucraine assistenza pratica per il loro utilizzo in combattimento contro obiettivi in Russia, il che dimostra chiaramente il coinvolgimento dell’Occidente collettivo, inclusa Berlino, nel conflitto sull’Ucraina”.

Lo riporta una nota del ministero degli Esteri di Mosca. “Al diplomatico tedesco è stato anche detto che i tentativi in corso da parte delle autorità tedesche di limitare le attività dei giornalisti russi in Germania sono inaccettabili. È stato sottolineato che tali azioni non resteranno senza una nostra ferma risposta”.

L’ambasciatore tedesco in Russia Alexander Graf Lambsdorf, dopo l’incontro al ministero degli Esteri russo è andato via senza rivolgere una parola ai numerosi cronisti presenti all’uscita. I media russi hanno riferito che la convocazione fosse relativa alla diffusione dell’intercettazione nella quale alcuni ufficiali militari tedeschi discutono di armi all’Ucraina e in particolare dei missili tedeschi a lunga gittata Taurus, e di un possibile attacco al ponte che unisce la Crimea al territorio della Federazione Russa. Il governo tedesco ha negato che l’ambasciatore sia stato convocato per queste intercettazioni, affermando che la visita fosse stata pianificata da tempo.