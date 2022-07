Sciacca. Arriva il GreenValley Pop Fest tra polemiche, dubbi ed il rapper Rhove

Anche il rapper Rhove tra gli artisti che si esibiranno al GreenValley Pop Fest di Sciacca, noto alle cronache nazionali degli ultimi giorni per essersi indispettito ed aver abbandonato il palco durante un concerto a Ferrara poiché la platea presente non ballava: pubblico saccense avvisato, dunque

Con grande gioia ed entusiasmo dalla pagina del nuovo sindaco di Sciacca – TAR permettendo – Fabio Termine è stato annunciato che a Sciacca si terrà il GreenValley Pop Fest domenica 24 che vedrà la partecipazione dei Boomdabash, Elettra Lamborghini e del rapper Rhove; l’evento sarà prensentato da Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Inoltre, sempre la pagina di Fabio Termine fa sapere addirittura che l’amministrazione ha stretto un patto con “la ReCord Eventi, società organizzatrice della manifestazione, che si impegnerà a portare avanti delle iniziative Green in occasione dell’evento”.

Insomma, un grande evento in Piazza A. Scandaliato per l’estate saccense. Ovviamente non gratuito, ma a sbigliettamento. Che vi aspettavate?

Le polemiche che hanno coinvolto le precedenti amministrazioni sulla chiusura della Piazza Scandaliato per eventi privati sembrano però non toccare la giunta Termine, del resto molti di coloro che a loro tempo si lamentarono con, ad esempio, la giunta Di Paola, oggi sostengono Termine e fanno parte di quella schiera che ha invaso per giorni – forse lo fanno ancora? – il municipio con la volontà di consigliare e suggerire cosa fare alla nuova giunta: insomma un revival dello stile anni ’80… e li chiamano giovani.

Un evento privato dunque quello che si terrà domenica 24 in Piazza Scandaliato. Un evento privato peraltro “salvato” dall’accordo raggiunto con il Comune di Sciacca, dato che il GreenValley Pop Fest era orginariamente previsto alla Real Casina di Caccia a Ficuzza (Pa), ma la Regione Sicilia ha ritirato il nulla osta precedentemente concesso all’organizzazione per l’evento, con tato di ReCord Eventi che ha fatto sapere che sta valutando azioni legali.

Viene quindi da chiedersi se, oltre alle iniziative green che resteranno impresse nel cuore di tutti i saccensi, il Comune incasserà qualcosa da questo evento. Se non altro proprio in virtù delle vecchie polemiche che da anni si ripetono a Sciacca per ogni evento privato e che riguardano pagamento suolo pubblico etc… Domanda non di poco conto dato che l’evento risulta patrocinato dal Comune di Sciacca, quindi sarebbe interessante capire esattamente in cosa consiste questo patrocinio e se ci sono spese per il comune. Soprattutto considerato che l’evento inizierà alle ore 18.00 con chiusura a notte fonda, con evidenti e conseguenti disagi per buona parte del centro storico e della sua viabilità. Sempre sperando che in un concerto simile a nessuno scappi la pipì, altrimenti dovremo assistere nuovamente all’ira funesta del neo assessore Patti, convinto che non serva lavare giornalmente per tenere pulito uno spazio pubblico.

Nota a margine, all’evento parteciperà anche il rapper Rhove, balzato recentemente agli onori delle cronache nazionali per il peculiare modo con il quale ha concluso il suo concerto a Ferrara. Il rapper infatti, si è mostrato molto indispettito dalla mancanza di partecipazione attiva da parte della platea presente al concerto, arrivando ad abbandonare il palco, ma non prima di essersi lamentato contro il pubblico che in risposta lo ha fischiato.

Rhove ha poi specificato di aver eseguito comunque tutte le canzoni previste e di aver avuto un momento di sconforto sul palco dovuto alla freddezza dimostrata dal pubblico, ma questo non è bastato ad evitare commenti duri al suo indirizzo tra cui quello dei Pinguini Tattici Nucleari che hanno commentato sprezzanti: “Mo’ chi glielo spiega che farli saltare è compito suo? Fare i concerti e fare le hit sono due cose diverse. La gavetta serve a questo”.

Che dire, speriamo che a Sciacca il pubblico si dimostri più caldo…