Sciacca. Bellanca al Sindaco: “viadotto Bagni ancora chiuso, cittadini chiedono notizie certe sulla riapertura”

Il Consigliere Filippo Bellanca per il perdurare dei d isagi derivanti dalla chiusura del viadotto Bagni, si rivolge al sindaco e a tutte le autorità competenti, chiedendo di fornire notizie certe sull’inizio dei lavori per il ripristino completo della viabilità

I cittadini di Sciacca, ed in particolare i residenti dei quartieri Isabella, S. Antonio e Sovareto, – scrive il consigliere Filippo Bellanca in una nota – non possono più essere sottoposti quotidianamente ai disagi determinati dalla perdurante chiusura del viadotto Bagni.

Con l’inizio della scuola la situazione viaria nel versante est del centro abitato di Sciacca è penalizzante per tutti, non si può attendere oltre l’inizio dei lavori di messa in sicurezza già da tempo appaltati. Ricevo ogni giorno continue sollecitazioni da parte di molti cittadini ed è giusto dare priorità ad un’opera pubblica molto importante per la città intera”.

Bellanca infine chiede “alle autorità in indirizzo di fare il punto sull’iter riguardante l’inizio dei lavori e di fornire indicazioni certe che la nostra comunità attende da parecchio tempo”.