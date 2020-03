Sciacca, Carnevale. Monte: “Troppa disattenzione verso carristi, Sindaco dica cosa fare con i carri”

“Mai, nella storia del carnevale di Sciacca, i carri allegorici avevano sostato cosi tanto tempo lungo il Viale della Vittoria”, tuona il consigliere

Intervento a gamba tesa da parte del consigliere di opposizione ed ex assessore al ramo della Giunta Di Paola, Salvatore Monte, che sul carnevale ha oggi fatto pervenire una nota lapidaria in cui racconta sia dell’esasperazione di carristi e commercianti, sia della disattenzione ed improvvisazione di una giunta comunale tacciata di non dialogare con le maestranze del Carnevale.

“Stanchi, esasperati, delusi. Non posso che definire cosi i componenti delle diverse associazioni che hanno allestito i carri per il carnevale di Sciacca 2020. I presidenti ed i soci, ormai da giorni, ricevono notizie poco chiare e a singhiozzo legate al trasferimento dei carrelloni con annessa riapertura al transito veicolare del Viale della Vittoria.

Troppa improvvisazione, troppa disattenzione per un comparto che da giorni riceve immeritatamente (giuste) lamentele da parte di tutti i commercianti della zona che convivono ormai da troppo tempo con quello che rimane delle opere in cartapesta, impedendo un corretto svolgimento della propria attività

Il trasferimento dei carri allegorici avviene dopo il posizionamento dei divieti di sosta lungo il percorso che dovrà essere attraversato. Ad oggi nessun segnale è stato collocato e, tra le altre cose, le previsioni meteo promettono un peggioramento con annessi piovaschi. Chiedo all’amministrazione comunale di Sciacca, a tutti i suoi componenti, di attivarsi immediatamente per risolvere il problema e dare serenità ai carristi ed ai commercianti. Mai, nella storia del carnevale di Sciacca, i carri allegorici avevano sostato cosi tanto tempo lungo il Viale della Vittoria. Mai nella storia del Carnevale di Sciacca era cosi tanto mancato il dialogo tra Amministrazione e Maestranze”.