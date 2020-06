Sciacca. L’ass. Orazio Capurro ha donato all’Ospedale 160.000 euro in attrezzature: ecco il resoconto

L’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS, dopo un intenso lavoro e grazie alle donazioni, ha raggiunto dei risultati davvero considerevoli ed il presidente Alessandro Giuseppe Capurro ha voluto fare il resoconto delle attrezzature donate

Sono stati due mesi e mezzo molto impegnativi ma alla fine possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto ed il risultato è stato davvero eccezionale.

Stiamo parlando delle apparecchiature che l’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS è riuscita a donare all’Ospedale di Sciacca, una fornitura il cui valore si avvicina ai 160.000 euro.

Tutto questo è stato possibile grazie ad una raccolta fondi lanciata dalla ONLUS CAPURRO ed alla quale ha partecipato l’intero territorio; sono giunte donazioni da imprenditori, associazioni, cittadini, club service, benefattori da ogni parte del mondo.



Sono stati raccolti tra bonifici e donazioni su facebook circa 120.000 euro.

La ONLUS ORAZIO CAPURRO è riuscita a donare all’Ospedale di Sciacca ben 5 ventilatori polmonari a turbina con ampio display touch screen, un ecografo multidisciplinare portatile completo di ben due sonde, tutte le licenze d’uso, carrello e stampante, un bilirubinometro transcutaneo, 4 monitor multiparametrici con altrettante stampanti capaci di monitorare tutti i parametri vitali quali Respiro, Saturazione, ECG, Pressione non invasiva, Temperatura ed inoltre sono stati anche potenziati aggiungendo anche i moduli opzionali per la Pressione invasiva a due vie e l’ECG a 12 derivazioni.

Un ventilatore polmonare è stato donato anche all’Ospedale di Agrigento come richiesto dai benefattori.

Tutte apparecchiature top di gamma e di ultima generazione, che sono state già tutte consegnate ai sanitari ed alcune di queste sono già pienamente utilizzate.

Un risultato che ci gratifica dell’impegno profuso, siamo commossi dell’enorme sostegno ricevuto dalla gente che spontaneamente ha effettuato delle donazioni, riponendo una grande fiducia nella ONLUS CAPURRO che in questi anni ha dimostrato concretezza e e grande attenzione ai bisogni del territorio. Ciascun contributo è stato prezioso e l’aiuto di tutti ci ha permesso di raggiungere questo straordinario risultato.

Tutte le apparecchiature che sono state donate rimarranno e saranno utilizzate presso l’Ospedale di Sciacca, aldilà dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

La ONLUS CAPURRO da molti anni è impegnata in importanti iniziative di utilità sociale a beneficio del territorio con una particolare attenzione al mondo della Sanità e dell’Ospedale, tra queste si ricordano soprattutto la donazione di barelle al pronto soccorso, un’incubatrice neonatale ed un ecografo completo di sonda cardiologica neonatale pediatrica, licenze di utilizzo, carrello e stampante alla pediatria del Giovanni Paolo II di Sciacca.

Siamo felici degli obiettivi raggiunti dalla ONLUS che per molti sanitari è ormai diventata un valido punto di riferimento e questo non può che farci piacere in quanto non esiste bene più importante da tutelare della salute di ciascun individuo.

Nell’alleviare le sofferenze altrui vogliamo testimoniare l’Amore di Orazio.

Dove ci sono i nostri doni, per noi, lì c’è Orazio.

Chi desiderasse sostenere l’Associazione ORAZIO CAPURRO – Amore per la Vita ONLUS potrà farlo destinando il 5×1000, sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 92022530841.