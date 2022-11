Sicilia. La Rocca Ruvolo vicepresidente della commissione Bilancio dell’Ars: “Subito al lavoro sui fondi Pnrr”

L’On. Margherita La Rocca Ruvolo è stata eletta vicepresidente della commissione Bilancio dell’Ars: “Subito al lavoro sui fondi Pnrr”

“Da Bergamo, dove in questi giorni sto partecipando ai lavori della trentanovesima assemblea nazionale dell’Anci come sindaco di Montevago, – scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo – ringrazio i colleghi deputati dell’Ars che mi hanno eletta vicepresidente della commissione Bilancio. Sono onorata di poter mettere l’esperienza maturata in questi anni all’Ars al servizio di una commissione importante che si occuperà della programmazione e del controllo della spesa regionale e dei fondi del Pnrr ed entusiasta di poter lavorare da subito in collaborazione con l’assessore all’Economia Marco Falcone. Continuerà anche il mio impegno in commissione Salute per portare avanti il lavoro svolto in questi anni in termini di programmazione e in particolare per il miglioramento dei servizi ospedalieri e dell’assistenza sanitaria territoriale”.