SS640. Furgone proveniente da Sciacca travolge ciclista: morto 71enne di Grotte

A perdere la vita è stato Nicolò Mancuso, 71enne originario di Grotte

Terribile incidente questa mattina ad Agrigento, lungo la SS 640 nei pressi del bivio per Maddalusa. Un furgone, un Peugeot Expert guidato da un 59enne di Sciacca, per cause ancora da chiarire, ha travolto un anziano ciclista.

Purtroppo, a seguito del terribile impatto il ciclista di 71 anni, Nicolò Mancuso originario di Grotte, è deceduto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e volanti della Polizia Stradale e dei Carabinieri. A nulla però sono serviti i soccorsi, per l’anziano, non c’è stato nulla da fare. Toccherà adesso alle Forze dell’Ordine intervenute effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il saccense alla guida