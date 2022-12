Svezia sfida Turchia e nega estradizione giornalista Kenes: Erdogan l’aveva posta come condizione per via libera a ingresso Nato

Il giornalista è considerato un golpista del tentato colpo di Stato turco del 2016, quando Erdogan fu "salvato" dai servizi segreti di Mosca, che lo avvisarono dei piani per il tentato golpe Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan l'aveva personalmente richiesto come condizione per dare il via libera all'ingresso della Svezia nella Nato, ma La Corte Suprema svedese ha respinto oggi la richiesta di estradizione del giornalista Bulent Kenes da parte della Turchia. La Svezia sfida dunque apertamente la Turchia di Erdogan che negli ultimi mesi ha visto consolidare sempre più il suo peso sul piano internazionale dato il ruolo strategico di mediatore nella crisi ucraina e non solo. L'Alta Corte, responsabile dei ricorsi contro le estradizioni, ha individuato "diversi ostacoli" alla consegna alle autorità turche di Kenes, accusato da Ankara di essere stato complice del tentativo di colpo di Stato del 2016 e di essere membro del movimento gulenista.