Taormina. Auto con 4 giovani si schianta contro un palo: muoiono un 35enne e un 32enne e 2 feriti

Auto con quattro giovani si schianta contro un palo, il bilancio è pesantissimo: due morti e due feriti). Avevano trascorso la serata in un locale di Taormina e stavano facendo rientro a Messina

È accaduto poco prima delle 3 di questa notte, all’uscita della galleria Monte Tauro nei pressi del parcheggio Lumbi, in territorio di Taormina. Due le vittime, Roberto Spadaro di 32 anni e Antonio Russo di 35 anni, entrambi di Messina. Feriti gli altri due occupanti.

Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani viaggiavano a bordo di una Panda, quando, per cause in corso di accertamento, all’uscita dalla galleria che collega i due versanti di Taormina nord e sud all’altezza dei parcheggi Lumbi e Porta Catania, il 35enne conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo della luce. Nel terribile impatto Roberto Spadaro sarebbe morto sul colpo, mentre Antonio Russo gli due occupanti sono rimasti feriti.



Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di Taormina sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Letojanni e gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per Spadaro, mentre hanno trasportato Russo in codice rosso all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, dove a causa delle gravissime condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al San Marco di Catania, dove il giovane è deceduto. Gli altri due feriti sono stati trasportai in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Taormina.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/