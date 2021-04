Tragedia sull’A28 Palermo Mazara, auto si schianta sul guardrail: 2 automobilisti muoiono carbonizzati

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla A29: due persone sono morte carbonizzate dopo essersi schiantati con la loro auto su un guardrail

L’incidente è avvenuto sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, all’uscita della galleria di Fumosa a circa 900 metri dello svincolo per Dattilo. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, una Suzuki Swift che viaggiava da Palermo verso Trapani,, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard-rail, nel fortissimo impatto si è incendiata. I due occupanti sono rimasti intrappolati nelle lamiere e sono morti carbonizzati.

Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale per stabilire l’esatta dinamica. Le vittime al momento non sono state ancora identificate.

IN AGGIORNAMENTO