Ucraina: bombardate centrali elettriche, regioni in blackout: “Il più grande attacco russo al settore dell’energia degli ultimi tempi”

“L’esercito russo nella notte ha lanciato il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno”. La centrale di Zaporizhzhia sull’orlo del blackout

Lo ha dichiarato sui social il ministro dell’Energia Herman Galushchenko, come riportano i media di Kiev, aggiungendo che “L’obiettivo non è solo danneggiare, ma riprovare come l’anno scorso, a causare un crollo del sistema energetico del Paese. Sono stati colpiti e danneggiati nelle regioni orientali, nord-orientali e centrali gli impianti di produzione di energia, a sistemi di trasmissione e distribuzione. Ci sono blackout in diverse regioni. È stata una notte difficile”, ha detto.

Il pesante attacco sembra la risposta russa ai ripetuti lanci di droni sulle raffinerie in territorio Russo, A preannunciare una ripsota forte e simmetrica è stato lo stesso presidinte russo Vladimir Pitin che ha detto! Questi attichhi non rimarranno impuniti”,

Le bombe dell’esercito russo hanno copito la centrale idroelettrica del Dnipro e la circolazione sul ponte stradale della diga è stata bloccata: ha riferito il consigliere del sindaco di Mariupol Pyotr Andryushchenko, aggiungendo che un missile russo ha colpito un filobus pieno di operai che attraversava la diga, decine di persone sono rimaste ferite. Il capo del dipartimento di polizia di Zaporizhzhia Ivan Fedorov ha detto alla tv nazionale che “dalle 4 del mattino, i russi hanno colpito le infrastrutture civili, causando molti danni”, riferisce Ukrainska Pravda.

Pesanti anche i bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, che è sull’orlo del blackout: durante un attacco missilistico russo nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. Lo riporta la società per l’energia atomica di Kiev Energoatom, citata dai media ucraini. “Una situazione del genere è estremamente pericolosa – ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom – e minaccia una situazione di emergenza. Se l’ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout”

Il capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, ha aggiunto che “Le oltre alle infrastrutture sono state colpite anche case civili che sono state danneggiate”. Secondo i primi accertamenti, due case sono state distrutte e altre sette sono state danneggiate. “Purtroppo ci sono delle vittime. Si stanno chiarendo le informazioni sulla gravità delle ferite”, ha aggiunto.