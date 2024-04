Zambia, un elefante attacca un bus con sei turisti a bordo: muore una donna

Una turista americana di 80 anni è morta dopo che un elefante maschio ha attaccato un camioncino di turisti in gita

E’ accaduto nel Parco Nazionale di Kafue, in Zambia. Il gruppo di sei ospiti e una guida stavano facendo un safari quando l’elefante ha “caricato inaspettatamente”, dicono i presenti. Un video, diffuso su X, ha catturato il momento terrificante in cui l’elefante ha inseguito il gruppo del tour.

Dalle immagini si può vedere che il veicolo del gruppo stava attraversando il parco nazionale quando l’elefante ha iniziato ad avvicinarsi sempre più in maniera rapida. Il veicolo si è fermato e l’animale lo ha rovesciato. Nell’auto si sente la guida gridare “ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi!”. Poi diverse altre persone si sono messe a urlare. Oltre alla donna deceduta, anche gli altri turisti sono rimasti feriti.