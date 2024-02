007 Inglesi in allarme per l’uso del missile ipersonico russo Zirkon che la contraerea ucraina non può intercettare

Mosca pochi giorni fa avrebbe utilizzato in Ucraina un missile ipersonico Zirkon, che se confermato, "rappresenterebbe una sfida significativa per la contraerea di Kiev a causa della sua velocità e manovrabilità" https://www.fattieavvenimenti.it/wp-content/uploads/2024/02/Nave-russa-Gorshkov-testa-il-missile-ipersonico-Zirkon.mp4 A scriverlo nel suo ultimo bollettino giornaliero, è l'intelligence militare britannica, dopo che le analisi "dell'Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi" di Kiev hanno stabilito che il 7 febbraio, Mosca ha lanciato sull'Ucraina un missile Zirkon 3M22, che sarebbe "Asseritamente capace di viaggiare ad una velocità Mach 9 con una gittata di mille km, lo Zirkon era stato inizialmente sviluppato per la marina. L'assenza di navi che portano missili nel mar Nero – scrivono gli 007 di Londra – solleva domande sul metodo di lancio", si nota nel bollettino. Gli 007 inglesi aggiungono che "E' probabile che il sistema costiero russo di difesa K-300 sia stato adattato a questo scopo. Se il suo uso fosse confermato, rappresenterebbe una significativa sfida alla contraerea ucraina a causa della sua velocità e manovrabilità". l'intelligence militare conclude: "E' probabile che i russi stiano testando un nuovo di sistema d'arma operativo in un contesto di guerra per far mostra di sicurezza e dimostrare le proprie capacità". A fare paura agli inglesi e non solo, sono le caratteristiche tecniche dello Zircon. Con una gittata tra 400 e 1.000 chilometri, questi missili possono volare a una velocità di 9.800 km/h (Mach 8) eludendo i sistemi di difesa. Finora soltanto la Russia ha già a sua disposizione questi vettori, che negli Usa sono ancora in fase sperimentale.