A Biden non basta la guerra in Ucraina né lo scontro con la Cina per Taiwan: “Libereremo l’Iran”

Il Presidente USA Joe Biden, vicino alla sconfitta elettorale in casa, pensa a come portare la guerra – e quindi la morte – in quanti più luoghi al mondo possibile, l’ultima minaccia a Teheran: “Libereremo l’Iran, lo faremo molto presto”

Non bastava la guerra in Ucraina, non basta la tensione che giorno per giorno cresce attorno a Taiwan con la Cina identificata ufficialmente come nemico e come minaccia di USA e NATO. Non bastava. Adesso le mire della Casa Bianca si spostano verso Teheran.

Così, mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlava ad un comizio tenuto in California in vista delle elezioni di midterm che prevedono la sconfitta dei suoi Dem, l’80enne Presidente americano si è lasciato andare ad un: “Non vi preoccupate, libereremo l’Iran”, rimarcando subito dopo “Li libereremo molto presto”, senza aggiungere dettagli.

Come ovvio che fosse, secca è stata la replica del presidente iraniano Ibrahim Raisi: “Qualche ora fa, il presidente americano ha rilasciato una dichiarazione, forse a causa della sua distrazione, e ha detto che punta a liberare l’Iran… Forse Biden l’ha detto a causa di mancanza di concentrazione. Signor Presidente! L’Iran è stato liberato 43 anni fa ed è determinato a non diventare di nuovo prigioniero USA. Non diventeremo mai una vacca da mungere”.