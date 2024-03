Addio al padre di DragonBall e Dr. Slump & Arale: Akira Toriyama morto a 68 anni

L’autore e mangaka giapponese è rimasto in attività per 45 anni scrivendo opere che resteranno nel cuore e nei ricordi di diverse generazioni

All’età di soli 68 anni è deceduto Akira Toriyama, popolarissimo mangaka giapponese, padre di DragonBall e Dr. Slump & Arale. A dare il triste annuncio oggi con un comunicato stampa sono state Bird Studio e Capsule Corp. Tokyo, che hanno reso noto che il mangaka è spirato lo scorso 1º marzo a causa di un ematoma subdurale acuto alla testa.

Sgomenti milioni di fan in tutto il mondo, con il suo staff che scrive: “Ha lasciato molti manga e opere d’arte a questo mondo. Grazie al sostegno di così tante persone, ha potuto continuare la sua attività creativa per oltre 45 anni. Ci auguriamo che il suo lavoro continui ad essere amato da tutti per molto tempo a venire.”

Toriyama è nato a Nagoya nel 1955 e nel 1978, dopo essere arrivato primo ad un concorso, iniziò a lavorare come mangaka per la famosissima testata nipponica di manga Shōnen Jump. La prima opera a suscitare grande interesse risale già al 1980 con la pubblicazione della notissima serie “Dr Slump” in cui uno scenziato scapolo e geniale crea un androide originariamente pensato come una compagna per lo scienziato, ma che si rivelerà essere in seguito una bambina dotata di forza sovrumana e grande ingenuità che diverrà per il protagonista maschile una sorta di figlia combina guai.

Il grande successo arriva però con la sua opera più famosa: il manga “Dragon Ball”, creato nel 1984, che raccontava la vita e le avventure del guerriero alieno – sayan – e maestro delle arti marziali Son Goku, largamente ispirato dal Sun Wukong o Re Scimmia del romanzo “Il viaggio in Occidente” del 1590, chiamato in Giappone proprio Son Goku. Il popolarissimo manga che in Italia deve la sua fortuna soprattutto all’adattamento anime, ha venduto almeno 260 milioni di copie in tutto il mondo, stando ai numeri del sito specializzato Mangazenkan. Come detto, l’opera ha dato origine a numerosi adattamenti per la televisione, il cinema e i videogiochi, e ha avuto numerosi sequel come Dragon Ball Z o più recentemente Dragon Ball Super.