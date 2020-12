Agrigento. Terribile scontro frontale tra due auto sulla Ss 189: tre i feriti, uno grave estratto dalle lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nello scontro tra due auto tre persone sono rimaste ferire, uno gravemente



È accaduto sulla strada statale 189, nel tratto che collega Agrigento ad Aragona. Secondo una prima ricostruzione, due auto una Hyundai i10 e una Lancia Musa, per cause in corso di accertamento di sono scontrate frontalmente. Nel terribile impatto la Lancia Musa è finita a cavallo del guardrail e i conducenti dei due mezzi ed un passeggero, sono rimasti feriti, uno gravemente.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno liberato uno dei feriti rimasto intrappolato tra le lamiere, oltre alle ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

I rilievi per accertare la dinamica dell’incdente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento.