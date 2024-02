Altavilla Milicia (PA). Uccide la moglie e 2 figli e si costituisce ai carabinieri: la terza figlia è riuscita a salvarsi

Tragedia familiare pare dovuta ad un movente fanatico religioso: un 54enne ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 16 anni, solo la terza figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi ed ha raccontato che il padre aveva visto presenze demoniache in casa. L’uomo dopo la strage si è costituito ai carabinieri

Il reo confesso della strage familiare è Giovanni Barreca, imbianchino di 54 anni, che dopo il delitto ha chiamato i carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia, dove è stato arrestato. Secondo quanto al momento ricostruito dai militare dell’Arma, il triplice omicidio è avvenuto attorno alle 3 di questa notte nella’abitazione in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Le vittime sono la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Salva la figlia 17enne della coppia che avrebbe assistito ai fatti. Nel delitto, le cui motivazioni sarebbero fanatico religiose, sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti.

Sempre secondo le prime indagini, basate sul racconto della ragazza sopravvissuta alla strage della sua famiglia, Giovanni Barreca, durante la notte si sarebbe svegliato, farneticando di avere percepito presenze demoniache in casa. La ragazzina unica superstite, si è alzata dal letto intontita e ha visto i corpi dei fratelli. Sul posto stanno eseguendo i rilievi i carabinieri del Ris, insieme ai colleghi del reparto operativo che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.