Anche l’Ungheria dice No alla Svezia nella Nato: ” Per tanti anni ci hanno attaccato su diritti e politica”

Sarà davvero dura per la Svezia entrare nella Nato, dopo il veto della Turchia pera la questione dei militanti Pkk, ora arriva anche il No del l’Ungheria

La Svezia è “un Paese che per tanti anni ha attaccato l’Ungheria con accuse infondate su Stato di diritto e situazione della politica. E ora questo Paese chiede qualcosa all’Assemblea nazionale ungherese. Per questo i deputati pensano che serva un dialogo, dobbiamo costruire una mutua fiducia. Non è un segreto che le relazioni tra Svezia e Ungheria siano a un livello molto basso”. Queste le motivazioni espresse dalla ministra ungherese della Giustizia, Judit Varga, rispondendo ad una domanda sull’adesione nella Nato della Svezia, a margine del Consiglio Affari Generali.