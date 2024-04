Attacco al Crocus, Mosca insiste: Isis-K è una creazione degli Stati Uniti

“L’ala afghana del gruppo terroristico Isis (Isis-Khorasan, ndr) è stata creata dalle forze statunitensi e britanniche”

Lo ha dichiarato Zamir Kabulov, direttore del secondo dipartimento asiatico del Ministero degli Esteri russo, che ha aggiunto: dei collegamenti fra gli Usa e i militanti degli Isis “ci hanno parlato gli stessi talebani”. Lo riporta Ria Novosti.

Il presidente russo Vladimir Putin ribadisce che i mandanti dei terroristi che hanno attaccato il Crocus City Hall di Mosca saranno puniti. Lo riportano le agenzia di stato Tass e Ria Novosti. “Le forze di sicurezza russe arriveranno a coloro che hanno ordinato l’attacco terroristico”, ha assicurato Putin, “in questo ambiente – ha aggiunto – non ci sono agenti affidabili. Fanno tutto per denaro. Non sono guidati da considerazioni religiose o politiche, ma solo finanziarie. Tutto è facile da vendere, ogni informazione è comprata e venduta. Quanto ai committenti finali, ci arriveremo”.