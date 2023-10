Attentato Bruxelles: il video completo del tragico attacco, dalla paura della sparatoria alla fuga in scooter

Grazie ai video diffusi on-line la ricostruzione video della tragica notte di Bruxelles dove la follia omicida del terrorismo islamico ha ucciso ancora in Europa dopo la stagione terroristica del 2016

L’attentatore – Abdesalem Lassoued, 45 anni, richiedente asilo dal 2019 – arriva in moto, scende lasciando cadere il mezzo a terra, impugna l’arma e comincia subito a sparare. Pare abbia urlato “Allahu akbar”, poi la follia omicida che lascia a terra due persone e ne ferisce altre otto. La gente scappa, qualcuno filma.

Lo filmano anche dai palazzi, mentre ricarica il kalashnikov con il quale ha sparso morte per Bruxelles in nome dell’Isis di cui sosterrà l’appartenenza con un altro video che mostriamo sopra. Dopo la ricarica dell’arma sale sul suo scooter e riparte. Verrà fermato solo questa mattina, dove morirà in ospedale dopo un conflitto a fuoco con la polizia a Schaerbeek, dove la sua presenza è stata segnalata da alcuni testimoni. Termina così la tragica notte di Bruxelles, mentre le autorità cercano altri due presunti complici.