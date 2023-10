L’attentatore di Bruxelles ucciso dalla polizia, testimoni: “Stamattina al bar a fare colazione”

Intanto nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo video che ritrae l’attentatore islamico, identificatosi come un sostenitore dell’ISIS, qualche secondo dopo l’attentato, mentre ricarica l’arma e scappa sullo scooter

La polizia belga ha “neutralizzato” il presunto attentatore dell’Isis che ieri sera ha ucciso due persone al centro Bruxelles poco prima della partita Belgio – Svezia. Dopo un conflitto a fuoco questa mattina con la polizia, l’attentatore, Abdesalem Lassoued classe 1978, è stato trasportato in ospedale, dove era stato ricoverato in un reparto di rianimazione, ma è morto poco dopo per le ferite riportate. L’uomo è stato localizzato nel comune di Schaerbeek grazie alla segnalazione di un testimone. Altri testimoni avrebbero inoltre riferito di aver visto il terrorista questa mattina in un bar mentre stava facendo colazione. Rinvenuta anche l’arma utilizzata durante l’attentato. Altre due persone sono al momento ricercate.

L’attentatore morto era stato anche in Italia. Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued è stato ripreso in un video girato nel 2021 a Genova. Una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ora oscurato, lo ritrae in Piazza Della Vittoria, nel centro del capoluogo ligure nel 2021, durante un soggiorno probabilmente mentre si dirigeva in Francia.