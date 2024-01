Autista Tir muore trafitto dal palo di un cartello stradale dopo essere uscito di strada: forse un malore la causa

Un autoarticolato è uscito di strada dopo aver sbandato finendo sulla scarpata e il palo di un cartellone stradale si è conficcato nella cabina di guida trafiggendo l’autista

È accaduto intorno le 20.30, di ieri sera, lunedì 8 gennaio al chilometro 78, poco dopo il ponte sull’Adige della statale Romea in località Brondolo in territorio di Chioggia (VE). Secondo quanto ricostruito, il conducente di un Tir con targa romena che trasportava un carico di elettrodomestici, forse a causa di un malore, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, ha perso il controlo del mezzo e dopo avere divelto un cartello stradale è finito nella profonda scarpata che costeggia la strada. Nonostante l’impatto non sia stato particolarmente violento, il palo in ferro cdel cartello stradale ha sfondato la lamiera del mezzo pesante ed ha trafitto a morte il camionista.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Mestre e di Chioggia e le ambulanze del Suem, che nulla hanno potuto fare per l’uomo se non costarne il decesso. I rilievi per stabilre la cause dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Ieri sera il meteo non destava preoccupazioni e l’asfalto non era ghiacciato ne bagnato, in base ai primi accertamenti l’uscita dalla carreggiata dell’autoarticolato sarebbe avvenuta in modo autonomo, probabilmente a causa di un malore o un problema tecnico, saranno altri approfondimenti a stabilirlo.