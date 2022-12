Auto con 4 giovani si schianta su muro e si incendia: 18enne muore carbonizzato incastrato nelle lamiere, 3 escono

Tragedia nella notte: quattro giovani si schiantano con l’auto contro un muro: il 18enne alla guida muore carbonizzato sotto gli occhi dei tre amici che riescono ad uscire dalla vettura



È accaduto intorno alle 3, in via alle Fabbriche a Caselle Torinese (TO). La vittima è Blendi Halili, che avrebbe compiuto 19 anni a gennaio. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani erano a bordo di una Ford Ka, che per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di un ex opificio. Nel violentissimo impatto, la vettura si è accartocciata ed ha preso fuoco, il 18enne che era guida è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ed è morto carbonizzato sotto gli occhi degli altri tre giovani, un ragazzo di 16 e due di 18 anni, che fortunatamente sono riusciti a scendere dall’auto prima che divampasse l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 18enne ed hanno soccorso gli altri tre giovani che sono stati portati all’ospedale di Ciriè. Non sarebbero in pericolo di vita. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.