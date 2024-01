Auto sfonda parapetto e finisce nel lago forse per un malore: morti un uomo e una donna 

La vettura era ferma, poi improvvisamente è partita finendo in acqua in un punto molto profondo nonostante sia a poca distanza dalla riva: indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente

L’incidente è accaduto la notte scorsa sulla strada che porta a Villa Geno, che costeggia il lago di Como. Le vittime sono Tiziana Tozzo, 45enne impiegata di Cantù, la passione per il lago e la buona cucina testimoniata dai post sulle sue bacheche social,e mamma di un ragazzo di 14 anni; Morgan Algeri, 38enne bergamasco di Ponte San Pietro, esperto pilota d’aerei della Scuola Volo Caravaggio, i viaggi in sella alla sua Harley Davidson, le immersioni con la muta da sub e il sudore sui ring delle palestre dove praticava boxe, senza disdegnare la chitarra e una suonata in compagnia.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia che conduce le indagini, l’uomo aveva affittato il suv per la prima uscita assieme con la donna, inoltre due ragazzini hanno riferito a di avere visto i due parlare e poi salire sul Suv Mercedes che era parcheggiato a due metri dal parapetto in un punto panoramico sul lago ma che per il brutto tempo ed il freddo era vuoto. Poco dopo improvvisamente la vettura sarebbe partita in avanti, prima salendo sul marciapiede, poi sfondando la ringhiera ed infine precipitando nel lago in un punto dove la profondità è di una decina di metri.

Un passante ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che sono usciti con un canotto, ma nulla hanno potuto fare se non aspettare i colleghi sommozzatori arrivati da Torino. Sono stati loro questa mattina a recuperare i corpi.

Ancora da chiarire la causa della tragedia, l’ipotesi è di un malore che ha colto il conducente facendogli perdere il controllo del mezzo, difficile che si possa trattare di un gesto volontario, visto che la coppia era al suo primo appuntamento. Saranno le indagini sui corpi delle vittime a cercare di dare una risposta.