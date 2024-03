Baltimora, nave cargo urta il ponte Key Brudge che collassa: persone e veicoli in acqua – VIDEO

L’incidente è avvenuto a Baltimora nel Maryland: una portacontainer ha toccato il ponte Key Brudge che è crollato mentre diverse auto lo percorrevano

L’incidente, avvenuto intorno all’1.30, ora locale, (le 6.30 italiane) è stato confermato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Parte del ponte ha preso fuoco ed è collassata causando la caduta di alcuni veicoli in acqua. La polizia di Baltimora ha confermato che la struttura è parzialmente crollata e che alcune automobili sarebbero cadute in acqua ma al momento non è chiaro cosa abbia causato l’urto. “Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato”, ha scritto su X l’Autorità dei trasporti del Maryland.