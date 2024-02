Bambino di appena 10 anni muore a causa di un improvviso arresto cardiaco: inutile l’intervento dell’elisoccorso

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri: n bambino di appena 10 anni è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco

È accaduto intorno alle 14,30 di ieri in un’abitazione di Nozzano Castello, in provincia di Lucca. A chiamare i soccorsi è stato il padre e il personale della centrale operativa 118 ha dato tutte le istruzioni su cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorsi e come eseguire le manovre necessarie per la rianimazione del bambino. Contemporaneamente da Lucca sono partite un’automedica, un’ambulanza della Croce Verde di Lucca e l’elisoccorso regionale Pegaso 1.

Grazie alla professionalità degli operatori che hanno saputo guidare il padre nelle manovre da effettuare e le manovre dei sanitari arrivati nell’abitazione, il cuore del bambino era tornato a battere e l’elisoccorso arrivato tempestivamente sul posto, ha trasportato il piccolo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso, anche se inizialmente era stato attivato anche l’ospedale pediatrico apuano di Massa, l’ospedale cuore: è infatti il centro di riferimento regionale per l’Ecmo pediatrico (la tecnica di circolazione extracorporea in grado di salvare la vita di bambini con una grave insufficienza del cuore o dei polmoni). Purtroppo poche ore più tardi il ricovero, il bimbo è deceduto per arresto cardiaco.