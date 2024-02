Angelina Mango vince il Festival di Sanremo, battendo al foto finish il rapper napoletano Geolier

Angelina Mango con il brano “La noia” si prende la rivincita sul rapper napoletano Geolier, poi sul palco si commuove e dice: “Siete matti”

Il pubblico con i fischi voleva il ribaltone delle prime due posizioni del 74esimo Festival di Sanremo e Angelina Mango li ha accontentati, vincendo la kermesse e battendo sul filo di lana il rapper napoletano Geolier, anche questa sera fischiato.

La figlia di “Pino” si riprende il primo posto con “La noia”, canzone scritta da Madame, una vittoria accolta con un grandissimo applauso della platea. “Grazie a tutti, siete matti”, ha detto commossa e incredula Angelina Mango, tornata sul palco per la cinquina finale, dopo averlo lasciato chiedendo scusa al pubblico per la caduta durante la sua esibizione. Decisivo a suo favore risulta il voto espresso dalla sala stampa e dalle radio. Quello espresso dal televoto ha visto vincere nettamente Geolier con il 60%, che è arrivato secondo, appena il 16% per Angelina, terza Annalisa.

Prima della proclamazione del vincitore sono stati assegnati i premi. Il premio della critica “Mia Martini” è andato a Loredana Bertè quello della Sala Stampa “Lucio Dalla” ad Angelina Mango, il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo a Fiorella Mannoia, il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale ad Angelina Mango.

Infine Amadeus e Fiorello hanno lasciato l’Ariston subito dopo l’esibizione della vincitrice, salutando il pubblico e poi mano nella mano sono saliti su una carrozza come quella di Cenerentola che li attendeva fuori sul green carpet. In sottofondo, le note de “I sogni son desideri”. “Sono stati cinque anni bellissimi, ciao Sanremo. Ti amiamo”, hanno detto andando via. Questa per Amadeus dovrebbe essere infatti l’ultima edizione.